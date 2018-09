Polizeidirektion Pirmasens / Brand in Bürogebäude - ...

Brand in Bürogebäude - Brandursache noch nicht geklärt

Zweibrücken - Aus bisher unbekannter Ursache brannte es am Montagmorgen in einem Bürogebäude in der Max-Planck-Straße. Ein Passant informierte die Rettungsleitstelle, gegen 06:56 Uhr. Die Feuerwehr Zweibrücken konnte den Brand zügig löschen, bevor die Flammen auf ein benachbartes Gebäude übergreifen konnten. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden in Höhe von 150.000.- Euro entstanden. Angestellte der betroffenen Firma waren bei Brandausbruch noch nicht im Gebäude. Nun hat die Kriminalpolizei Pirmasens und die Staatsanwaltschaft Zweibrücken notwendige Brandermittlungen aufgenommen.

