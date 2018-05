Polizeidirektion Pirmasens / Brandursache bei Wohnhausbrand in ...

Brandursache bei Wohnhausbrand in Dellfeld geklärt

Pirmasens - Wie von der Polizei Zweibrücken berichtet, brannte am späten Abend des 11.05.2018 der Dachstuhl eines Wohnhauses in Dellfeld. Brandgutachter des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz stellten am Dienstag bei der Brandortbegehung fest, dass ein technischer Defekt in einem elektrischen Gerät brandursächlich ist. Das Gerät stand im Wohnzimmer der Dachgeschosswohnung. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung kann ausgeschlossen werden.

