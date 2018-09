Polizeidirektion Pirmasens / Brüderpaar beim Leergutdiebstahl ...

Brüderpaar beim Leergutdiebstahl erwischt

Pirmasens - Ein 19 und 14 Jahre altes Brüderpaar wurde in der Erlenbrunner Straße beobachtet, wie sie vom Gelände eines Vereins Leergut stahlen. Bei einem ersten Gang nahmen sie vier Kästen mit und setzten den Erlös in einem nahe gelegenen Lebensmittelmarkt gleich in Cola und Zigaretten um. Als sie dann nochmals vier Leergut-Kästen vom Gelände holten und damit zum Lebensmittelmarkt laufen wollten, wurden sie angesprochen und der zwischenzeitlich alarmierten Polizeistreife übergeben.

