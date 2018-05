Polizeidirektion Pirmasens / Contwig - Körperverletzung auf ...

Contwig - Körperverletzung auf Dorffest

Zweibrücken - Durch den Veranstalter des Dorffestes in Contwig wurde am 20.05.2018, gegen 02:50 Uhr, gemeldet, dass zwei Festbesucher geschlagen wurden. Es stellte sich heraus, dass zwei junge Männer (20 und 23 Jahre alt) aus dem Bereich Zweibrücken bereits in den frühen Abendstunden von der Polizei einen Platzverweis für das Dorffest erhielten, jedoch in der Nacht dorthin zurückkehrten und die beiden Festbesucher durch Faustschläge leicht verletzten. Beim Eintreffen der Polizei waren die beiden Täter nicht mehr vor Ort. Die Personalien sind jedoch bekannt.

