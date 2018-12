Polizeidirektion Pirmasens / Diebstahl aus 2 Kraftfahrzeugen

Diebstahl aus 2 Kraftfahrzeugen

Dahn - Rumbach. Am 08.12.2018 im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 13:35 Uhr fand in der Region Rumbach/Fischbach bei Dahn, eine Treibjagt statt. Die Teilnehmer stellten ihre Fahrzeuge an dem Fahrradweg im Rumbachtal ab. Bislang unbekannte/-r Täter nutzte/-n die Zeit um die Seitenscheiben zweier Fahrzeuge einzuschlagen und die darin befindlichen Wertsachen zu entwenden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

