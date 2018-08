Polizeidirektion Pirmasens / Diebstahl aus Einkaufsmarkt

Diebstahl aus Einkaufsmarkt

Pirmasens - Kurz vor der Eröffnung eines neuen Einkaufsmarktes in der Landauer Straße kam es gestern zwischen 07:00 und 08:00 Uhr bereits zu einem Diebstahl in den Räumlichkeiten. Während in dem Einkaufsmarkt diverse Handwerker noch mit Arbeiten beschäftigt waren, nutzte ein bislang unbekannter Dieb die Gelegenheit, um diverse Spirituosen, Lebensmittel und Elektroartikel zu stehlen. Hinweise an die Polizei Pirmasens unter der Tel. 06331/5200.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.