Polizeidirektion Pirmasens / Diebstahl aus Gaststätte

Diebstahl aus Gaststätte

Pirmasens - Am Samstag, 15.09.2018, 23:45 Uhr bis Sonntag, 16.09.2018, 00:20 Uhr ereignete sich in der Winzler Straße, Pirmasens ein Diebstahl aus einer dortigen Gaststätte. Ein bisher unbekannter Täter wurde durch den 25-jährigen Gaststätteninhaber festgestellt, als dieser aus der Gaststätte rannte. Aus einer Holzschublade wurden dem Gaststätteninhaber die Tageseinnahmen in Höhe von 675, 00 Euro entwendet. Zeugen welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de

