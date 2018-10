Polizeidirektion Pirmasens / Diebstahl einer Geldbörse

Diebstahl einer Geldbörse

Stadt Pirmasens - Am Freitag, den 05.10.2018 in dem Zeitraum zwischen 16:00 Uhr bis 16:39 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße, Pirmasens der Diebstahl einer Geldbörse. Einer 83-jährigen Frau aus Pirmasens wurde aus der Handtasche heraus die Geldbörse von einem bisher unbekannten Täter entwendet. Zuvor hatte die 83-jährige Frau noch in der Schäferstraße ein Parkticket gezogen und hiernach ihre Geldbörse wieder in der Handtasche verstaut. In der Geldbörse befanden sich diverse Versichertenkarten, Bargeld, sowie eine EC-Karte. Der entstandene Schaden beträgt ca. 150,00 Euro. Zeugen welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de

