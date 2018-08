Polizeidirektion Pirmasens / Diebstahl eines Leichtkraftrades

Diebstahl eines Leichtkraftrades

Weselberg - In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag wurde aus einer verschlossenen Garage in Weselberg ein Leichtkraftrad der Marke Betamotor entwendet. Es hat eine Lackierung in den Farben weiß / schwarz / rot und einen Wert von ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 / 9270 entgegen.

