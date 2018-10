Polizeidirektion Pirmasens / Diebstahl von Elektroschrott

Diebstahl von Elektroschrott

Zweibrücken - Zwischen Montag, 13.20 Uhr, und Dienstag, 11.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Felsbachstraße gegenüber dem Auerbacher Kreisel einen Sammelcontainer der UBZ auf. In diesen Container, der mit einem Ringschloss gesichert war, konnte man seine alten Elektrokleingeräte werfen. Der Schaden wird auf 800 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

