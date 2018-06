Polizeidirektion Pirmasens / Einbrecher in Rohbau festgenommen:

Einbrecher in Rohbau festgenommen:

Rodalben, Pirmasenser Straße.- Mittwoch 6.6.2018, 04.00 h. - Über Notruf wurde die Polizei von einem Zeugen informiert, der einen Einbrecher in einem Rohbau gesehen hat. Offensichtlich hat auch der Einbrecher bemerkt, dass er beobachtet wurde. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hat er die Baustelle verlassen. Weil der Zeuge eine sehr gute Personenbeschreibung abgeben konnte, gelang es den eingesetzten Funkstreifen im Rahmen der Nahbereichsfahndung den Täter festzunehmen. Noch in der Nacht wurde seine Wohnung durchsucht. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

