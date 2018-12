Polizeidirektion Pirmasens / Einbruch in Keller

Einbruch in Keller

Pirmasens - Im Zeitraum vom 2.12.2018 bis 4.12.2018 brach ein unbekannter Dieb in ein Wohngebäude in der Karolinenstraße ein. In das Wohnhaus gelangte der Dieb, in dem er die Kellertür aufhebelte. Wie nachträglich festgestellt wurde, durchsuchte der Täter Kellerräume, wie auch Wohnräume. Ob etwas mitgenommen wurde steht noch nicht fest. An der Kellertür entstand Sachschaden. Die Polizei bittet um weitere Täterhinweise.

