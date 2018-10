Polizeidirektion Pirmasens / Einbruch in Kirche und Kindergarten

Einbruch in Kirche und Kindergarten

Stadt Pirmasens - In dem Zeitraum Freitag, den 19.10.2018, 19:00 Uhr bis Samstag, den 20.10.2018, 09:00 Uhr ereignete sich ein Einbruch in eine Kirche, sowie einen Kindergarten in der Maria-Theresien-Straße, Pirmasens. Bisher unbekannte Täter hebelten ein Fenster des dortigen Kindergartens auf. Hierdurch konnte der Kindergarten als auch die Kirche betreten werden. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durch die Täter durchwühlt und auch Schränke hierfür aufgebrochen. Der derzeit bekannte Schaden beträgt ca. 5.500,00 Euro, kann jedoch noch nicht abschließend benannt werden. Zeugen welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

