Polizeidirektion Pirmasens / Einbruch in Lagerhalle

Einbruch in Lagerhalle

Waldfischbach-Burgalben - Im Zeitraum vom 14.09.2018 bis 17.09.2018, 6:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Diebe in eine Lagerhalle in der Schlossstraße ein. Mitarbeiter der Firma entdeckten am Montagmorgen ein eingeschlagenes Fenster zur Halle. Nach ersten Feststellungen nahmen die Einbrecher mehrere Schuhformen und Gasflaschen mit nach draußen. Sie ließen die Gegenstände aber auf dem Grundstück zurück. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300.- Euro.

