Polizeidirektion Pirmasens / Einbruch in Mensa - Polizei sucht ...

Einbruch in Mensa - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens - Am Dienstagabend, zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr, wurde in die Mensa der Fachhochschule Pirmasens, in der Marie-Curie-Straße, eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Stein eine Glasscheibe zur Küche ein und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Im Innern wurden mehrere Räume betreten und durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde konnte noch nicht festgestellt werden. Zum Zeitpunkt des Einbruchs fanden noch Studentenvorlesungen statt. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise zum Einbruch. Hinweise werden unter der Rufnummer 06331-5200 entgegengenommen.

