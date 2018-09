Polizeidirektion Pirmasens / Einbruch in Praxis

Einbruch in Praxis

Pirmasens - Unbekannte Diebe brachen im Zeitraum vom 14.09.2018 bis 17.09.2018 in der Adam-Müller-Straße in eine Ergo-Therapie-Praxis ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen in das Innere der Praxis ein. Der Diebstahl wurde erst nach dem Wochenende bemerkt. Nach ersten Feststellungen wurden zwei Laptops sowie ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. Hinweise auf die Einbrecher fehlen.

