Polizeidirektion Pirmasens / Einbruch in Praxis

Einbruch in Praxis

Pirmasens - In der Nacht zum Donnerstag wurde in eine Praxis in der Blumenstraße eingebrochen. Der oder die Diebe kamen über die Terrasse zu den Praxis-räumen. Nach aufhebeln der Terrassentür durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen aus einer Trinkgeldkasse Bargeld. Hinweise auf die Diebe wurden bislang keine gefunden. Über die Höhe des gesamten Schadens wurde noch keine Mitteilung gemacht.

