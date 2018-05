Polizeidirektion Pirmasens / Einbruch in Schmuckgeschäft

Einbruch in Schmuckgeschäft

Dahn - In der Pirmasenser Straße wurde in der Nacht zum Montag in ein Schmuckgeschäft eingebrochen. Angestellte bemerkten am Morgen den Einbruch. Offensichtlich kamen der oder die Einbrecher über eine angrenzende Wohnung zum Geschäftsbereich. So wurden mehrere Innentüren im Geschäft und einer Wohnung aufgebrochen. Nach ersten Feststellungen fehlt eine geringe Anzahl von Schmuckstücken und aus einer Kasse Bargeld. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

