Polizeidirektion Pirmasens / Einbruch in Wochenendgrundstück

Einbruch in Wochenendgrundstück

Pirmasens - In der Nacht von Dienstag, den 30.10.18 auf Mittwoch, den 31.10.18 kam es im Bereich "Auf der Kling" in Pirmasens zu einem Einbruch in ein Wochenendgrundstück. Hierbei wurden mehrere Wohnwägen, sowie ein Gartenhaus aufgebrochen. Die Einbrecher entwendeten Diebesgut im Wert von 400 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06331/520-0.

