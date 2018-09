Polizeidirektion Pirmasens / Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

Waldfischbach-Burgalben - Im Laufe der letzten Woche wurde in Waldfischbach-Burgalben in ein leerstehendes Wohnhaus eingebrochen. Der oder die Täter gelangten über die Terrassentür in das Anwesen, indem sie diese aufhebelten. Aus dem unbewohnten Haus, das überwiegend als "Lagerraum" genutzt wird, wurden nach ersten Erkenntnissen zwei ältere Flachbildfernseher und diverse Werkzeuge entwendet. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.