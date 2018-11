Polizeidirektion Pirmasens / Einbruch scheitert an Metalltür

Einbruch scheitert an Metalltür

Pirmasens - Im Zeitraum vom 2.11.2018 bis 05.11.2018 versuchte ein bislang unbe-kannter Dieb in der Blocksbergstraße in ein mehrstöckiges Haus einzubrechen. An einer Eingangstür, durch die auch eine Praxis und andere Büroräume zu erreichen sind, versuchte der Einbrecher mit einem Hebelwerkzeug das Türblatt aufzuhebeln. Dabei entstand zwar Sachschaden, aber die stabile Metalltür hielt dem Aufbruchsversuch stand. Der Schaden wird mit ca. 100.- Euro angegeben.

