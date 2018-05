Polizeidirektion Pirmasens / Einbruchsdiebstahl

Einbruchsdiebstahl

Zweibrücken - In der Zeit vom 12.05.2018, 18.30 Uhr, bis zum 13.05.2018, 09.20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Cafè "Dornröschen" sowie in ein angrenzendes Bürogebäude im Rosengarten ein. Es wurden zwei Fenster und eine Tür aufgebrochen. Die Räume wurden durchwühlt und es wurde Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

