Polizeidirektion Pirmasens / Exhibitionist

Exhibitionist

Zweibrücken - Am 23.08.18 wurden zwei Damen (Anfang 20) in der Alten Bubenhauser Straße in Zweibrücken auf einen jungen ihnen unbekannten Mann aufmerksam (männlich, 17 oder 18 Jahre alt, europäisches Aussehen, sonnengebräunte Haut, braune kurze Haare, Bekleidung: blau/weiß gestreifter Pullover, blaue Jeans. Weiterhin hatte der Täter einen Rucksack mich sich geführt) welcher sich dort aufhielt. Als die beiden Damen die Örtlichkeit verlassen wollten rief der junge unbekannte Mann ihnen nach. Nachdem sich die Damen umdrehten mussten sie feststellen, dass der Mann seinen Genitalbereich entblößt hatte. Nachdem ihm mit der Polizei gedroht wurde entfernte sich der Mann von der Örtlichkeit. Aufgrund von vorhandenen Hinweisen wird derzeit noch ermittelt.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.