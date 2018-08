Polizeidirektion Pirmasens / Facebook Video zeigt gefährliche ...

Facebook Video zeigt gefährliche Körperverletzung; Vorfall ist der Polizei bereits bekannt

Pirmasens - Ein im Facebook verbreitetes Video, worauf ein Mann in Pirmasens, am Winzler Tor Platz, mit einem Baseballschläger auf einen anderen Mann einschlägt, ist der Polizei bereits bekannt. Der Vorfall ereignete sich schon am Sonntag, dem 19.08.2018 gegen 20.15 Uhr. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Beschuldigte konnte bereits ermittelt werden. Die Polizei empfiehlt, das Video nicht weiter in den sozialen Netzwerken zu teilen.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.