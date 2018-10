Polizeidirektion Pirmasens / Fahrraddiebstahl

Fahrraddiebstahl

Käshofen - Zwischen dem 27.09.2018 und dem 03.10.2018 wurde ein 61-jähriger Mann Opfer eines Diebstahls. Er stellte sein schwarzes Mountainbike, Merida Matts, in der Hauptstraße in seiner Werkstatt, die an sein Einfamilienhaus angrenzt, ab. Am 03.10., um ca. 17:00 Uhr stellte er den Diebstahl fest. Vermutlich hatte er vergessen die Werkstatt abzuschließen, wodurch der Täter in das Anwesen gelangte und das Fahrrad, dessen Wert auf ca. 430 Euro geschätzt wird, entwendete.

