Polizeidirektion Pirmasens / Fahrspur nicht eingehalten - ...

Fahrspur nicht eingehalten - Unfall verursacht:

Pirmasens, Landauer Straße. - Mittwoch 6.6.2018, 12.00 h. - Ein Tanklastzug und ein Ford-Lieferwagen fuhren in der Landauer Straße in Höhe der Nr. 35 auf den beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren nebeneinander. Der LKW kam von der linken Spur zu weit nach rechts und veranlasste den Ford-Fahrer zu einem Ausweichmanöver. Dabei streifte er mit seinem rechten Außenspiegel einen geparkten schwarzen BMW-SUV. Um den Fließverkehr nicht zu behindern, stellte er seinen Lieferwagen in einer Seitenstraße. Als er zurück zum Unfallort kam, war der BMW bereits weggefahren. Die Polizei sucht jetzt den Fahrer des schwarzen BMW und weitere Unfallzeugen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde auch der Fahrer des Tanklastwagens ermittelt.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.