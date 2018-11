Polizeidirektion Pirmasens / Falscher Polizeibeamter am Telefon

Falscher Polizeibeamter am Telefon

Heltersberg - Informationen über Fenster und Türen am Haus wollte ein Mann erlangen, der sich bei einem Telefonat mit einer 75-jährigen Frau aus Heltersberg, als Polizeibeamter ausgab. Die Frau reagierte allerdings optimal. Sie gab keinerlei Antworten auf die Fra-gen des Mannes und beendete direkt das Gespräch, als sie bemerkte, dass der Anru-fer niemals von der Polizei sein konnte. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut daraufhin, dass das Auftreten von falschen Polizeibeamten in den zurückliegenden Wochen zugenommen hat und möchte die Bevölkerung dahingehend sensibilisieren, solche Telefonanrufe sofort zu beenden, ohne auf Fragen des Gegenübers einzugehen.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.