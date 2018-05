Polizeidirektion Pirmasens / Feueralarm - Kein Schaden

Feueralarm - Kein Schaden

Pirmasens - Am frühen Freitagmorgen, gegen 02:00, wurde die Feuerwehr in die Winzler Straße zu einem Brand gerufen. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Rauch durch einen nicht richtig funktionierenden Pelletofen verursacht wurde. Ein Brandschaden jedoch entstand nicht.

