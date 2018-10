Polizeidirektion Pirmasens / Feuerwehr dämmt offenes Feuer ein:

Feuerwehr dämmt offenes Feuer ein:

Kröppen - Mittwoch 24.10.2018, 08.40 h. Am Morgen wurde eine brennende Scheuer in der Walschbronner Straße gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf wurde festgestellt, dass dem nicht so war. In der Nachbarschaft wurde ein offenes Feuer betrieben. Durch aufkommenden Wind wurde das Feuer stärker als gewünscht entfacht. Der Rauch zog über das Dorf. Augenscheinlich entstand der Eindruck, dass eine naheliegende Scheuer in Brand geraten war. Die Feuerwehr hatte wenig Mühe, das offene Feuer einzudämmen.

