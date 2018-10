Polizeidirektion Pirmasens / Frau bei Unfall schwer verletzt

Frau bei Unfall schwer verletzt

Hinterweidenthal - Am Sonntag, 28.10.2018, um 18.14 Uhr ereignete sich auf der B 10 in Höhe der Gaststätte "Frauenstein" ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 68-jährige Frau aus dem Kreis Germersheim schwer verletzt wurde. Diese saß als Beifahrerin in einem in Richtung Landau fahrenden PKW, als ein Reisebus vom Parkplatz der Gaststätte auf die B 10 auffuhr. Der Fahrer des Autos konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen bzw. ausweichen und fuhr auf den Reisebus auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13000,-- Euro. Die verletzte Beifahrerin wurde durch den alarmierten Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Dahn unter der Tel. Nr.: 06391-9160 zu melden.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -