Polizeidirektion Pirmasens / Geldbeutel geklaut

Geldbeutel geklaut

Pirmasens - Während ihres Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Zweibrücker Straße am Samstagnachmittag bekam eine Kundin ihre Handtasche gestohlen. Die Frau hatte ihre Handtasche, in der sie auch ihren Geldbeutel aufbewahrte, im Einkaufwagen liegen. Dies machte sich ein Dieb zu Nutze und griff in einem unbeobachteten Augenblick, zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr, zu. Nachdem die Kundin den Diebstahl in der Bäckereiabteilung bemerkte, suchte sie im Markt nach ihrer Tasche. Diese wurde kurze Zeit später wieder aufgefunden, jedoch ohne Geldbeutel. In diesem befanden sich neben Bargeld auch diverse Ausweispapiere.

