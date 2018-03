Polizeidirektion Pirmasens / Geparkte Pkw mit Baseballschläger ...

Geparkte Pkw mit Baseballschläger beschädigt

Pirmasens - Ein unbekannter Mann beschädigte in der Nacht zum Dienstag, gegen 00:45 Uhr, in der Jahnstraße mehrere geparkte Pkw. Passanten hörten und beobachteten wie die männliche Person mit einem Baseballschläger durch die Straße zog und auf die Pkw einschlug. Bei der Schadensaufnahme durch die sofort alarmierte Polizei konnte wenig später festgestellt werden, dass an insgesamt 5 geparkten Fahrzeugen Heckscheiben, Scheinwerfer eingeschlagen oder Kotflügel eingedellt waren. Der Täter war indessen unerkannt in ein Mehrfamilienhaus verschwunden. Von ihm ist lediglich bekannt, dass er eine schwarz/grüne Jacke trug. Die Polizei bittet um weitere sachdienliche Hinweise

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.