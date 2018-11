Polizeidirektion Pirmasens / Gesuchten 20-Jährigen festgenommen

Gesuchten 20-Jährigen festgenommen

Pirmasens - Ein schon länger von der Polizei gesuchter junger Mann wurde am Don-nerstag in der Feldstraße festgenommen. Nach ihm wurde gefahndet, weil gegen ihn wegen Eigentums- und Drogendelikten eine Restfreiheitsstrafe verhängt worden war, er diese trotz mehrfacher Aufforderung aber bisher nicht angetreten hatte. Als der 20-Jährige bemerkte, dass die Polizei ihn suchte, versuchte er zunächst über das Dach in den Hof zu flüchten. Nach seiner Festnahme wurde der junge Mann schließlich in die Justizvollzugsanstalt nach Zweibrücken gefahren.

