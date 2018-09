Polizeidirektion Pirmasens / Herschberg - Diebstahl aus Garage

Herschberg - Diebstahl aus Garage

Herschberg - In Herschberg ist es am Dienstag tagsüber in der Straße Am Feld, zu einem Diebstahl aus einer Garage gekommen. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu der nicht verschlossenen Garage, entwendeten dort ein defektes Fernsehgerät und einen deponierten Haustürschlüssel. Zutritt zum Anwesen wurde sich nicht verschafft. Zeugen die etwas beobachtet haben sollen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden.

