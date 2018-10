Polizeidirektion Pirmasens / In Kindergarten eingebrochen

In Kindergarten eingebrochen

Bruchweiler-Bärenbach - Bisher unbekannte Täter drangen vermutlich in der Nacht von Samstag, 27.10.2018 auf Sonntag, 28.10.2018 in den Kindergarten in der Wiesenstraße in Bruchweiler-Bärenbach ein, indem sie ein Fenster mit einem Schraubendreher aufhebelten. Im Kindergarten durchsuchten sie insbesondere die Schränke im Verwaltungsbüro. Nach ersten Erkenntnissen wurde außer einer kleinen Flasche Sekt nichts entwendet. Was die Täter in dem Kindergarten suchten, ist bisher ein Rätsel. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Tel. Nr.: 06391-9160 zu melden.

