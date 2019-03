Polizeidirektion Pirmasens / Jugendliche verunreinigen Zug und ...

Jugendliche verunreinigen Zug und belästigen Bahnreisende

Pirmasens / Kaiserslautern - Am Freitagabend fuhren ca. 50 bis 60 "erlebnisorientierte" Jugendliche mit der Bahn von Pirmasens nach Kaiserslautern. Dort angekommen pöbelten die Jugendliche Passanten und Bahnreisende an. Der benutzte Zug wurde hierbei durch Zigaretten und Alkohol derart verunreinigt, dass er anschließend nicht mehr benutzt werden konnte. Ermittlungen ergaben, dass die Jugendlichen als Ziel eine Disco in Kaiserslautern besuchen wollten, welche freitags alkoholische Getränke ab 1 Euro anbiete. Aufgrund der bereits auf der Hinfahrt getätigten Verhaltensauffälligkeiten wurde die Abfahrt des letzten Zuges von Kaiserslautern nach Pirmasens durch Kräfte der Bundespolizei, welche im Zug mitfuhren sowie der Lan-despolizei überwacht. Auf der Rückfahrt wurde der Zug durch Übergeben eines Jugendlichen nochmals verunreinigt

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.