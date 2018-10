Polizeidirektion Pirmasens / Körperverletzung

Körperverletzung

Stadt Pirmasens - Am Sonntag, den 21.10.2018, gegen 04:45 Uhr ereignete sich in der Bitscher Straße, Pirmasens eine Körperverletzung. Ein 37-jähriger Mann aus Pirmasens wurde von einem bisher unbekannten Täter auf den Boden geworfen und hiernach mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Der bisher unbekannte Beschuldigte konnte sich von der Örtlichkeit entfernen und nicht mehr durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Der 37-jährige Mann klagte über Rückenschmerzen. Nach Angaben des 37-jährigen Mannes wollte dieser lediglich einen Streit schlichten, woraufhin er von dem bisher unbekannten Mann angegriffen wurde. Zeugen welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

