Polizeidirektion Pirmasens / Körperverletzung auf Oktoberfest

Körperverletzung auf Oktoberfest

Münchweiler an der Rodalb - Am Sonntag, den 21.10.2018, um 02:10 Uhr ereignete sich auf einem Oktoberfest, welches im Bereich Münchweiler an der Rodalb stattfand eine Körperverletzung. Ein 28-jähriger Mann aus Bexbach verhielt sich auf diesem Fest den ganzen Abend über sehr provokativ gegenüber den Besuchern. Ohne Grund trat der 28-jährige Mann einem 24-jährigen Mann aus Rodalben in dessen Gesicht. Hiernach flüchtete der 28-jährige Mann und konnte von den Polizeibeamten nicht mehr vor Ort angetroffen werden. Der 24-jährige Mann erlitt ein Hämatom unter dem linken Auge und klagte über Sehbeschwerden. Zeugen welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.