Polizeidirektion Pirmasens / Körperverletzung mit ...

Körperverletzung mit ungewöhnlichem Ausgang

Zweibrücken - Am 28.09.2018 zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der auf der Lanzstraße mit freiem Oberkörper Fahrzeuge anhalten würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass der offensichtlich hitzige 32-jährige Mann mehrfach gegen ein Auto schlug, das die Lanzstraße passieren wollte. Der Fahrer dieses Autos stieg aus, um den Mann zur Rede zu stellen. Dabei entstand ein verbaler Streit, den ein Mitfahrer des Fahrzeugführers schlichten wollte. Doch statt der Streitschlichtung geriet der Bekannte des Autofahrers nun selbst in den Focus des Halbbekleideten. Nun schlug der erkennbar alkoholisierte Beschuldigte auf den 23-jährigen Mitfahrer ein und verletzte diesen am Arm. Die Polizei stellte nach der Anzeigenaufnahme fest, dass gegen den Randalierer ein Haftbefehl bestand. Gut für den Mann war, dass er seine 2,3 Promille nicht in der Ausnüchterungszelle der Polizei abbauen musste. Schlecht für ihn war, dass er dies nun in der Justizvollzugsanstalt machen "durfte". Zudem läuft gegen den Mann ein neues Strafverfahren wegen Körperverletzung und versuchter Sachbeschädigung.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0 pizweibruecken@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.