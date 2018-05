Polizeidirektion Pirmasens / Küchenbrand

Küchenbrand

Pirmasens - Am Dienstagmorgen, gegen 5:30 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle einen Brand in einer Wohnung in der Güterbahnhofstraße. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits damit beschäftigt ein offenes Feuer in der Küche der Dachgeschosswohnung zu löschen. Bereits nach kurzer Zeit war das Feuer gelöscht. Nach ersten Feststellungen dürfte ein umgefallener elektrischer Wasserkocher für die Entstehung des Brandes in Frage kommen. Wie hoch der Brandschaden ist, konnte noch nicht ermittelt werden. Außerdem entstand Rußschaden. Zum Zeitpunkt des Brandes waren die Bewohner außer Haus.

