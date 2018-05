Polizeidirektion Pirmasens / Kunde schlägt zu

Kunde schlägt zu

Pirmasens - Offensichtlich weil sich ein Kunde an der Kasse eines Lebensmittelmarktes in der Zweibrücker Straße vermeintlich vordrängte, gerieten am Mittwochnachmittag ein 58-Jähriger und 43-Jähriger in Streit. Nachdem sich der Jüngere bei dem Älteren über dessen Vordrängeln zunächst beschwerte, geriet dieser so in Rage, dass er mit der Faust zwei Mal dem 43-Jährigen ans Kinn und Hals schlug. Durch weitere Kunden konnten die Streitenden schließlich getrennt werden.

