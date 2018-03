Polizeidirektion Pirmasens / Kundin Geldbörse gestohlen

Kundin Geldbörse gestohlen

Pirmasens - Einer Kundin eines Lebensmittelmarktes in der Waisenhausstraße wurde am 22.03.2018, gegen 10:20 Uhr, während des Einkaufs ihre Geldbörse gestohlen. Die Geldbörse hatte sie in ihrer geschlossenen Umhängetasche im Einkaufswagen liegen. Hinweise auf den Dieb liegen nicht vor. In der Geldbörse bewahrte die Frau neben Bargeld auch Bankkarten und Perso-nalausweis auf.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.