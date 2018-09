Polizeidirektion Pirmasens / Ladendieb kann fliehen

Ladendieb kann fliehen

Pirmasens - Ein 28-Jähriger aus Pirmasens wurde am Freitagnachmittag kurz nach 17 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße dabei beobachtet, wie er Waren in seine Hosentasche steckte. Noch bevor er von einer Angestellten angesprochen werden konnte flüchtete der Dieb, jedoch nicht unerkannt, da gegen ihn schon mehrfach wegen Ladendiebstahl ermittelt wurde. Eine Fahndung nach dem Wohnsitzlosen verlief leider ohne Erfolg.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.