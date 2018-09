Polizeidirektion Pirmasens / Ladendiebe erwischt

Ladendiebe erwischt

Pirmasens - Beim Stehlen in einem Lebensmittelmarkt, in der Waisenhausstraße, wurde am Montagnachmittag ein Pärchen beobachtet. Als die beiden dies bemerkten, flüchteten sie aus dem Markt. Der 38-jährige Mann konnte wenig später von einer Polizeistreife in der Nähe des Marktes angetroffen und kontrolliert werden. Seine 29-jährige Begleiterin wurde schließlich im Büro eines benachbarten Marktes angetroffen. In beiden Märkten hatten sie Waren eingesteckt und nicht bezahlt. Bei der Überprüfung ergab sich weiter, dass beide Personen der Polizei bereits gut bekannt sind. Nun wird abermals gegen sie wegen Diebstahl ermittelt.

