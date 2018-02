Polizeidirektion Pirmasens / Ladendiebstahl

Ladendiebstahl

Pirmasens - Am Samstag, den 23.02.2018, um 13:40 Uhr ereignete sich in einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße, Pirmasens ein Ladendiebstahl. Ein 31-jähriger Mann aus Pirmasens wurde durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie dieser mehrere Lebensmittel in seine Jacke steckte und einen Donut verzehrte, ohne diese Lebensmittel zu bezahlen. Hiernach wurde er durch den Ladendetektiv angesprochen. Der Schaden beträgt ca. 44 Euro.

