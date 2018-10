Polizeidirektion Pirmasens / Ladendiebstahl

Ladendiebstahl

Stadt Pirmasens - Am Freitag, den 05.10.2018 gegen 18:34 Uhr ereignete sich in der Landauer Straße, Pirmasens ein Ladendiebstahl. Ein 26-jähriger Mann aus Pirmasens entwendete in einem dort befindlichen Einkaufsmarkt mehrere alkoholische Getränke sowie andere Artikel, welche er in seinem mitgeführten Rucksack verstaute. Hiernach verließ er den Markt ohne die Waren an der Kasse zu bezahlen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 26-jährige Mann in der Fußgängerzone angetroffen und kontrolliert werden. Er führte das Diebesgut nicht mehr mit sich, konnte jedoch an Hand der Videoaufzeichnungen des Marktes als Täter zweifelsfrei identifiziert werden. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht benannt werden.

