Polizeidirektion Pirmasens / Lkw festgefahren

Lkw festgefahren

Busenberg - Am 07.09.2018, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 53 Jahre alter Lkw Fahrer mit Anhänger (40 Tonnen) die Hauptstraße in Busenberg aus Richtung Bad Bergzabern kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte, obwohl dies zuvor mehrfach durch Verkehrsschilder verboten war. Aufgrund der Baustelle in der Ortsmitte konnte er nicht durch den Ort hindurch fahren. Er versuchte deshalb an einer Einmündung zu wenden. Dies misslang jedoch und er stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen gemauerten Torpfosten, wodurch dieser beschädigt wurde. Da ein Wenden unmöglich war, wurde er von einer Streife durch den Ort gelotst.

