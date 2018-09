Polizeidirektion Pirmasens / Mehrere Mitarbeiter einer ...

Mehrere Mitarbeiter einer Verpackungsfirma durch unbekanntes Gas verletzt - Untersuchungen verlaufen ohne Erfolg

Hauenstein - Am Mittwochvormittag, dem 19.09.2018, gegen 10:00 Uhr, kam es in einer Lagerhalle im Industriegebiet von Hauenstein zu einem Vorfall, während-dessen sich bei 15 Personen Atembeschwerden und Reizungen der Atemwege einstellten. In der Lagerhalle werden Geschenkartikel verpackt. Wir berichteten. Nun haben abschließende Untersuchungen, die durch die Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik in Auftrag gegeben wurden, am Dienstagnachmittag keinen näheren Befund ergeben. Es konnten keine relevanten Schadstoffkonzentrationen festgestellt werden. Auch zeitlich nahe Untersuchungen anderer Labors waren ohne konkreten Befund geblieben. Seitens der BGHW bestehen somit keine Bedenken den Betrieb freizugeben. Die am 19.09.2018 unter Kopfschmerzen und Reizungen der Atemwege in Krankenhäuser eingelieferten Personen konnten größtenteils schon wenige Stunden nach dem Vorfall wieder entlassen werden. Der Polizei sind auch keine weiterführenden körperlichen Beeinträchtigungen bekannt geworden.

