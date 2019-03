Polizeidirektion Pirmasens / mit Leichtkraftrad verunglückt

mit Leichtkraftrad verunglückt

Münchweiler an der Rodalb - Am Mittwoch, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Kreisstraße von Münchweiler in Richtung Ständenhof. In Höhe des Münchweilerhofes kam er von der Straße ab und landete im Straßengraben. Dabei verletzte sich der 58-Jährige leicht. Vorsorglich wurde er ins Krankenhaus gefahren. An seinem Motorrad entstand Sachschaden.

