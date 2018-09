Polizeidirektion Pirmasens / Mitsubishi beschädigt - Fahrerflucht

Mitsubishi beschädigt - Fahrerflucht

Pirmasens - Die Eigentümerin eines Mitshubishi Colt stellte am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, einen Schaden an ihrem Pkw fest. Den Mitsubishi Colt hatte die Frau in der Fröhnstraße, gegen 15:00 Uhr, parallel zur Fahrbahn geparkt. Ein vorbeifahrender Pkw berührte offensichtlich den geparkten Pkw an seiner Beifahrertür und hinteren rechten Tür. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.